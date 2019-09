Cosa c' è dietro il boom degli sbarchi

MANOVRA/ Più tasse - meno Pil : ecco Cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano

Verso l’esordio in Europa League – Florenzi cuore giallorosso : “ecco Cosa mi porto dietro di Totti e De Rossi” : Florenzi ci crede: lo spirito e l’esempio del capitano della Roma alla vigilia dell’esordio in Europa League E’ tutto pronto per l’esordio della Roma in Europa League: domani la squadra di Fonseca affronterà il Basaksehir e vorrà confermarsi dopo la prima convincente vittoria in campionato contro il Sassuolo. Carico e motivato, alla vigilia della sfida di Europa League, Florenzi ha così raccontato le sue sensazioni ...

Gelo dietro le quinte tra Costanza Caracciolo e Wanda Nara : ecco che Cosa sta succedendo : La manager di Mauro Icardi crea (suo malgrado) tensioni nel backstage di Tiki Taka, trasmissione calcistica condotta su...

Chiesa - Cosa c'è dietro le voci di "scisma tedesco" : Francesco Boezi La Chiesa cattolica tedesca si prepara a prendere delle decisioni importanti. Ma da Roma fanno sapere che non si può fare A quale episcopato sta venendo accostato il termine "scisma"? A quello tedesco, che ha calendarizzato un appuntamento assembleare, un "sinodo nazionale", in grado di far sì che la Chiesa, almeno quella teutonica, svolti parecchio a sinistra, nel senso ecclesiastico della direzione impressa. Papa ...

Caso Schwazer. Ecco Cosa c'è dietro l'inchiesta sull'ex campione di marcia : Il gip deciderà se disporre un supplemento di perizia oppure stabilire che gli elementi raccolti siano già sufficienti. In gioco una partita che vale il futuro del doping mondiale

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti da Lilli Gruber : "tradimento personale" - Cosa c'è dietro l'assalto a Renzi : "Il premio della falsità a Matteo Renzi". È stato durissimo con il suo ex pupillo, Carlo De Benedetti, e ha scelto Lilli Gruber e Otto e mezzo lunedì scorso per ribadire tutta la sua delusione personale per l'ex premier. Un giudizio quasi più duro di quello riservato a Matteo Salvini, il che è tutto

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano rimangono bloccati dietro le quinte : ecco Cosa è successo : Momenti di imbarazzo in apertura della seconda puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta. Il secondo appuntamento con la striscia pomeridiana di Rai 1 è stato caratterizzato infatti da un problema tecnico che ha giocato un brutto scherzo ai conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da copione, i due fanno il loro ingresso in studio dopo la sigla del programma da una porta led che si apre automaticamente: questa volta però non si è ...

Francesco Totti inizia la carriera d’attore - ma dietro le quinte succede qualCosa : «Me so’ scordato…» : Francesco Totti inizia la carriera d’attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so’ scordato…». Terminate le vacanze, l’ex capitano ed ex dirigente della Roma inizia la sua nuova carriera d’attore. In attesa di vederlo in Casa Totti, (una sorta di Casa Vianello in salsa romana), Totti si “allena” davanti la macchina da presa di uno spot, diretto dal regista Paolo Genovese. L’ex capitano è ...

Si dimentica il bacio alla sua bambina torna indietro e succede una Cosa sconvolgente : Un uomo, come ogni mattina, è andato via di casa per recarsi al lavoro. Ma quella mattina , forse perché un po’ sovrapensiero, ha dimenticato di dare un bacio alla sua piccola. Non potendo cominciare la sua giornata fuori casa senza quel bacio è tornato indietro e quella è stata la fortuna della sua famiglia. Infatti, quando ha riaperto la porta d casa ha avvisato la moglie che era rientrato ma la moglie non ha risposto e allora, insospettito, ...

Francesco Totti inizia la carriera d'attore - ma dietro le quinte succede qualCosa : «Me so' scordato...» : Francesco Totti inizia la carriera d'attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so' scordato...». Terminate le vacanze, l'ex capitano ed ex dirigente della...

'Chiara Ferragni - Unposted' - Cosa c'è dietro alla regina dei social : il film : Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà nelle sale italiane il 17, 18 e 19 settembre

SPILLO/ Da Trump a Macron - Cosa c'è dietro "l'amore" per il governo M5s-Pd : Da Macron a Steinmeier, dalla Fed alla Ue, dal FT a Trump: in pochi giorni sono arrivate forti pressioni internazionali a favore di un governo giallo-rosso

Tutti pazzi per “Giuseppi” : Cosa c’è dietro il tweet pro-Conte di Trump : il tweet di Donald Trump che saluta “Giuseppi” Conte (poi corretto) Il nuovo governo italiano (forse) c’è; l’alleanza internazionale sovranista certamente no. Con un tweet Donald Trump si è appena augurato che il premier uscente Giuseppe Conte rimanga il presidente del Consiglio italiano ancora a lungo, e scarica di fatto uno dei suoi simpatizzanti più celebri, Matteo Salvini. Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the ...

Giovanni Buttarelli - Google dice di sapere perché è morto ma l’informazione non è pubblica. Cosa c’è dietro? : Google calpesta il diritto alla riservatezza quotidianamente e lo fa in ottima compagnia degli altri colossi che attraverso Internet fagocitano le nostre informazioni personali, le elaborano e le analizzano fino a generarne di impreviste o – almeno per noi umani – imprevedibili. L’ingiustificabile risposta del motore di ricerca, a fronte dell’istanza volta a conoscere le cause del decesso di una persona nota, è la dimostrazione che in certi ...