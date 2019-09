Cori razzisti contro Dalbert | il duro comunicato dell’Atalanta

Fonte : calcioweb.eu

"Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta. Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata". E' questo ildell'Atalanta in relazione aiche si sono verificatiil calciatorein occasione della partita valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Fiorentina. Il gesto dell'Atalanta è stato importante condannando iun avversario.

