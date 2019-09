Coppa del Mondo di rugby 2019 – Si avvicina Inghilterra-USA | il ct britannico provoca

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : tutte patte le prime sfide dei quarti di finale : Si sono concluse tutte con delle patte le prime sfide dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2019 di Scacchi a Ekaterinburg, in Russia, che mette in palio due posti al Torneo dei Candidati al titolo mondiale del 2020. Tutto rinviato, in sostanza, alla giornata di domani nei quattro incontri che si sono tenuti oggi. La più interessante delle partite risulta essere una delle due che oppone un russo a un cinese, entrambe nella parte alta del ...

Coppa Italia - orari e programmazione televisiva del IV turno : Il campionato di Serie A sta regalando grande spettacolo ed emozioni ma le squadre pensano anche alla Coppa Italia, una competizione sempre molto spettacolare. Si avvicina il quarto turno, nel frattempo sono stati ufficializzati gli orari delle prossime partite ed anche le programmazioni televisive. MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 CREMONESE – EMPOLI ORE 15.00 RAI SPORT + HD GENOA – ASCOLI ORE 18.00 RAI SPORT + HD FIORENTINA – CITTADELLA ORE 21.00 ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi e la classifica. La Cina batte gli USA e vola in testa - Russia all’inseguimento : La Cina ha demolito gli USA con un roboante 3-0 nello scontro diretto che ha caratterizzato la settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le due squadre si trovavano al comando della classifica da imbattute, oggi le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera netta e si sono avviCinate alla conquista del trofeo quando mancano quattro giornate al termine del torneo. Netta vittoria ...

Coppa del mondo di Rugby 2019 – L’Italia si prepara alla sfida col Canada - Benvenuti lancia la carica : “bisogna fare attenzione agli errori” : Quattro anni dopo Leed ancora i nordamericani sulla strada dell’ItalRugby: gli azzurri si preparano alla sfida contro il Canada Riposo, controlli medici post-partita e giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby all’indomani dell’esordio nella Rugby World Cup 2019 colto a Osaka contro la Namibia. Messi in cassaforte cinque punti contro la formazione sudafricana, che valgono agli Azzurri guidati da Conor O’Shea il primo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buone notizie per l’Italia - Pasquali a disposizione per il Canada : terapie per Padovani : Il professor Badessi ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Tiziano Pasquali e Edoardo Padovani Facendo seguito agli esami strumentali svolti ieri presso l’Hanazono Stadium di Osaka in occasione del turno inaugurale della Rugby World Cup, lo staff medico della Squadra Nazionale diretto dal Prof. Franco Badessi ha rilasciato il seguente bollettino medico. ‘Il pilone destro Tiziano Pasquali non ha riportato lesioni ossee ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si giocherà in Giappone dal 1° al 15 ottobre, 12 Nazionali parteciperanno a questa storica competizione che però a differenza del passato non metterà in palio dei pass per le Olimpiadi. L’evento arriva al termine di una stagione estenuante caratterizzata da Nations League, campionati continentali e tornei preolimpici: molti big hanno dunque deciso di non presentarsi nel Sol Levante dove il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-20 : Eli Iserbyt domina anche a Waterloo. Il belga serva il bis dopo il successo di Iowa : C’è solo una parola per definire l‘Ely Iserbyt (Marlux-Bingoal) visto nelle prime due prove statunitensi di Coppa del Mondo di Ciclocross 2019/2020: dominante. dopo aver trionfato settimana scorsa a Iowa, infatti, il giovane belga serve il bis anche a Waterloo. L’alfiere della Marlux Bingoal, dunque, torna in Europa a punteggio pieno nella classifica generale della terza challenge più importante del Ciclocross (la prima e la ...

Basket - SuperCoppa Italiana 2019 : trionfa Sassari che in finale batte Venezia all’overtime prendendosi la rivincita delle finali scudetto : Esattamente come ieri contro la Vanoli Cremona il Banco di Sardegna Sassari vince un’altra partita all’overtime e si aggiudica la sua seconda Supercoppa Italiana a distanza di cinque anni dalla prima battendo in una finale al cardiopalma per 83-80 l’Umana Reyer Venezia, con cui aveva perso le finali scudetto. Come ieri l’inizio dei i tricolori è da incubo con Sassari che piazza un parziale di 14-0 per il 16-4 ma, cosa peggiore, la Reyer perde ...

Scacchi - Coppa del mondo 2019 : Liren e Aronian avanzano ai quarti - eliminato Mamedyarov. Xiong beffa Duda : Gli ottavi di finale della coppa del mondo di Scacchi 2019, in corso di svolgimento a Khanty Mansiysk in Russia, sono terminati oggi con la giornata riservata agli spareggi in tempo rapido delle cinque coppie di giocatori che dopo le due sfide a tempo lungo erano risultati in parità. Nessun problema per il numero 1 del seeding Ding Liren che riesce per la seconda volta di fila a vincere entrambe le sue partite in 25+10. Questa volta la vittima ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi. Cina e USA al comando - battute Brasile e Giappone : USA e Cina si confermano al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile al termine della sesta giornata (ne mancano cinque al termine del torneo). Oggi entrambe le Nazionali hanno vinto i propri incontri al tie-break: le asiatiche hanno avuto la meglio sul Brasile risalendo dal 2-1 grazie a ben 17 muri di squadra e alle prestazioni stellari di Xinyue Yuan (26 punti, 7 stampatone) e Zhu Ting (26) mentre alle ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia batte la Namibia : le riflessioni del ct O’Shea e del capitano Parisse : Sergio Parisse e Conor O’Shea commentano l’esordio dell’Italia in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Meteo altalenante tra sole, pioggia e vento hanno accompagnato la prima partita della Nazionale Italiana Rugby all’esordio nella Rugby World Cup 2019 contro la Namibia, partita vinta 47-22 dagli Azzurri in un Hanazono Stadium gremito per il primo incontro della rassegna iridata ad Osaka. “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo – ...

VIDEO ITALIA NAMIBIA - 47-22 - / Gli highlights : show azzurro - Coppa del mondo rugby - : VIDEO ITALIA NAMIBIA, 47-22,, gli highlights: show azzurro alla prima uscita nella Coppa del mondo di rugby. Ecco la sintesi della gara

LIVE Sassari-Venezia - Finale SuperCoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : in palio il primo trofeo della stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La semiFinale Sassari-Cremona – La semiFinale Venezia-Brindisi Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia, Finale della Supercoppa Italiana 2019. La rivincita dello Scudetto. Il basket italiano riparte da dove aveva concluso. A contendersi il primo titolo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2019, saranno l’Umana Reyer Venezia ed il ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buona la prima per l’Italia : battuta la Namibia all’esordio : Ottimo esordio per l’Italia nella Coppa del Mondo di Rugby 2019: Namibia ko 47-22 Vittoria e bonus offensivo per l’ItalRugby che inizia il proprio Mondiale conquistando 5 punti. A Osaka la squadra di Conor O’Shea batte 47-22 la Namibia nel primo incontro valido per il Girone B alla Rugby World Cup. Partita chiusa nelle prime battute di gioco che viene sbloccata al sesto minuto di gioco: da una touche sbagliata dagli Azzurri ...