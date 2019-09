Conte sulla lite Lukaku - Brozovic | ' Altri club sono più bravi a nascondere certe cose'

Paolo Rossi a 360° sulla Serie A : la corsa scudetto - l’Inter di Conte ed i problemi del Milan : Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla ...

Conte-Di Maio - tregua sulla tassa delle merendine : «Siamo per pane e salame» : NEW YORK - «Ci vedete in attrito? Non credo»: il ministro degli Esteri Luigi di Maio raggiunge il premier Giuseppe Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell'assemblea...

Conte : con Macron uniti sulla Libia : 21.07 sulla Libia abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho anticipato a Macron - ha detto Conte - l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno ...

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Conte da von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Titoli e aperture : cosa scrivono i giornali sulla fiducia al governo Conte : Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall'avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all'esecutivo di Segre e Monti. ...

Gianluigi Paragone - piroetta sulla fiducia a Giuseppe Conte : niente voto contrario - si astiene : Un'ultima piroetta per Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, dopo aver manifestato a più riprese la sua intenzione di sfiduciare il nuovo esecutivo targato M5s-Pd, alla fine ha optato per l'astensione. Certo, nei fatti non cambia nulla, visto che l'astensione al Senato viene Conteggiata come vot

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Governo - Giuseppe Conte in Senato per il dibattito sulla fiducia. Segui la diretta : Incassata la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore contro 263 no, il Governo Conte 2 oggi passa al giudizio del Senato. In aula anche Matteo Salvini, lunedì in piazza con Giorgia Meloni, all’indomani della bagarre a Montecitorio con grida, cartelli e cori da stadio e la richiesta di elezioni. Nel discorso programmatico del premier, la ‘nuova stagione riformatrice’: taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale, revisione dei ...

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...