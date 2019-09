Conte rilancia l' asse con gli Usa E guarda all' Asia per il commercio

Alitalia : Patuanelli - ‘non ci acContentiamo di salvarla ma vogliamo rilanciarla’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non ci accontentiamo di salvare Alitalia ma vogliamo rilanciare la compagnia di bandiera. Voglio essere l’ultimo ministero dello Sviluppo economico che si occupa di Alitalia”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine della 37 esima edizione di del Cersaie.Il settore del trasporto aereo, rileva il ministro, “è un settore che da anni è in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Haters contro Bellanova - solidarietà da ConteLei risponde - si cambia e rilancia sui social : Il neo ministro dell'Agricoltura ha un diploma di terza media e al giuramento si è presentata con un look che ha scatenato la parte peggiore dei social network. Lei incassa l'appoggio di Conte, spiega che "eleganza è rispettare lo stato d'animo" e poi cambia look.

Haters contro Bellanova - solidarietà da ConteLei risponde - si cambia e rilancia sui social : Il neo ministro dell'Agricoltura ha un diploma di terza media e al giuramento si è presentata con un look che ha scatenato la parte peggiore dei social network. Lei incassa l'appoggio di Conte, spiega che "eleganza è rispettare lo stato d'animo" e poi cambia look.

Berlusconi - espresso a Conte dissenso per aberrazione in atto. E rilancia il centrodestra : "Abbiamo manifestato al presidente incaricato il nostro doveroso rispetto istituzionale. Naturalmente gli abbiamo espresso il nostro dissenso per l'aberrazione politica che si sta mettendo in atto, fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. "Durante questa crisi di governo - ...

Grillo si scaglia contro Renzi. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Crisi governo - Pd-M5S - sì al taglio dei parlamentari. E Grillo rilancia Conte : «È un elevato» : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti

Grillo si scaglia contro Renzi e il Pd. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto