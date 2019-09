Conte: "Leadership sul Green New Deal"

"L'Italia vuole lanel mondo e il primato sul tema delNew": questo il messaggio che il premierinvierà all'Assemblea generale dell'Onu. "Questo -ha spiegato il premier appena giunto a New York- non significa ovviamente tassare il nostro sistema produttivo per liberare risorse,ma creare incentivi per riorientare tutto il sistema in quella direzione". Per quanto riguarda la tassa sulle merendine "non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo".(Di lunedì 23 settembre 2019)