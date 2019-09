Concorsi Esercito Italiano e Polizia Municipale a Napoli | istanze entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per l'arruolamento di alcune unità di personale da disporre presso l'Aeronautica Militare per il settore d'impiego incursori, per l'anno 2019. Nel comune diè stato promosso un avviso selettivo per il reclutamento di numerosi agenti di. Bando di concorso aIl Direttore Generale del Ministero delle Difesa rende noto che è in atto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 VFP 4, settore d'impiego incursori, rivolto ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Aeronautica Militare, incorporati con l'unico blocco 2018, 2° incorporamento, in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti: diploma di scuola secondaria di I grado (ex scuola media inferiore); attestato di frequenza, con esito positivo, della prima fase del corso FOSAM ...

GiuseppeCarlo16 : @fattoquotidiano Le famiglie sono costrette a pagare corsi di accesso a quasi tutti i master, che in verità danno d… - opale444 : RT @Teresat14547770: Concorsi Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Marina: scadenze tra settembre e febbraio 2020 Da Discover su Google http… - Teresat14547770 : Concorsi Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Marina: scadenze tra settembre e febbraio 2020 Da Discover su Google… -