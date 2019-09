Compleanno di Belen Rodiriguez | 35 anni | festa ultra fashion a Milano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019)Rodriguez compie i suoi primi 35: unspeciale festeggiato un party esclusivo al Kowa di. Tantissimi gli invitati, ma i più importanti restano sempre Stefano De Martino e il figlio Santiago.: 35e non sentirli Quandovuole divertirsi ci sa fare davvero. Laper il suo 35esimoè stata un successo sotto tutti i punti di vista. Un ristorante, il Kowa di, per un party fusion dai sapori panasiatici ha fatto da location superesclusiva per una delle feste più glamour del gossip d'autunno., in splendida forma, fasciata da una minigonna cortissima dal pattern tigrato con dettagli oro, maglietta con scollo a lupetto total black e rossetto rosso lacca, ha stregato tutti. Insieme a lei tanti amici e amiche del mondo dello spettacolo, ma non solo. La famiglia rimane sempre al primo posto per la showgirl argentina ...

