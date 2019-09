Commesso in Giappone “In Italia disoccupazione senza fine Qui c’è amore per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Sì, sono stato costretto a emigrare: dopo aver perso il mio ultimo lavoro inper un anno ho cercato e fatto qualche colloquio, marisultati”. Giuseppe Bonfitto ha 41 anni: è nato e ha studiato a Roma (una laurea in Lingue orientali alla Sapienza). Dopo essere rimasto disoccupato, a 26 anni ha deciso di partire e trasferirsi in. E lì vive da 15 anni, oramai, con la sua famiglia. “Qui si sta troppo bene. E se vali veramente puoi fare carriera”, racconta. L’ultimo lavoro inper Giuseppe è stato ilpresso una boutique all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Poi, dopo aver perso il posto, il nulla. “Un annolavoro è lungo e logorante, soprattutto a livello psicologico”, ricorda. Così prende l’idea in considerazione e decide di trasferirsi in: “La prima volta che ho lasciato l’ero molto impaurito visto che ...

