Clima | Cia | governo scongiuri stop a sgravi fiscali su gasolio agricolo

Scompare uno dei ghiacciai più famosi della Svizzera - l’esperto : “Invochiamo l’aiuto di Dio contro i cambiamenti Climatici” : Scompare uno dei ghiacciai alpini più famosi e più studiati, il Pizol, svanito nel nulla per via del riscaldamento globale. Così, dopo l’Islanda, anche la Svizzera commemora con una lunga marcia funebre uno dei sui ghiacciai. Circa 250 persone, di cui alcune vestite di nero, hanno raggiunto dopo due ore di cammino a piedi l’ex ghiacciaio situato tra il Liechtenstein e l’Austria, a circa 2.700 metri di altitudine. “Siamo ...

Parigi - scontri alla marcia per il Clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Parigi - violenze alla marcia per il Clima. Incendi e barricate - centinaia di arresti : Nel centro di Parigi sono tornati a manifestare i gilet gialli e gli attivisti della marcia per il clima. I due cortei sono però stati infiltrati da violenti che hanno eretto barricate e ingaggiato scontro con la polizia. Greenpeace e Youth For Climate hanno invitato i loro sostenitori a distaccarsi dalla manifestazione.Continua a leggere

Climate change - una generazione in marcia per difendere la Terra : «Sono qui perché penso che possiamo fare la differenza, se ci muoviamo tutti insieme. E dobbiamo iniziare dalle cose di

Global Climate Strike - nel Pianeta sfilano in milioni. La Germania annuncia piano da 100 miliardi di euro : Da Sydney a New York, da Citta' del Capo a Oslo: milioni di persone, per lo piu' giovani, sono scese in strada per lo sciopero Globale per il Clima. Greta Thunberg, anima e volto della protesta, è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ed ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana. La giovane attivista spera sia questo "il punto di svolta sociale". E nel concreto qualcosa si muove: ...

Uniti per il Clima - al via la campagna social #SiamoTuttiGretini : Sensibilizzare sulla crisi climatica e sostenere Greta Thunberg, che lunedì 23 settembre sarà a New York per il climate Summit. Come? Mettendoci la faccia. E’ questo l’invito del movimento Italian climate Network che dal 20 al 27 settembre, in occasione della climate Week, promuove la campagna #SiamoTuttiGretini. Il meccanismo è semplice: basta scattarsi un selfie con la scritta ‘Gretino’ o ‘Gretina’, ...

Cambiamenti Climatici : i nuovi modelli matematici annunciano un riscaldamento globale più forte del previsto : Un team di esperti francesi ha elaborato nuovi modelli matematici che serviranno come base ai lavori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: ricercatori e ingegneri del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), del Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e di Météo-France hanno partecipato agli studi che costituiranno la fonte del 6° rapporto del gruppo di esperti ONU, previsto per il 2021-2022. Gli scienziati ...

Clima : la battaglia “non ci sarebbe stata senza social network” : “La battaglia del Clima dei ragazzi non ci sarebbe stata senza i social media. Cosa sarebbe stata la battaglia di Greta senza i social? 20 anni fa sarebbe andata a manifestare raccogliendo al massimo un trafiletto su un giornale“: lo ha dichiarato oggi Enrico Letta, sul palco di Cesenatico in occasione dell’evento conclusivo della Summer School di politica. “Quel mondo di ieri non puo’ continuare cosi’, non ...

Gualtieri : “Ue disponibile a favorire investimenti legati al Clima”. Conte da Bari : “Italia gode di prezioso capitale di fiducia” : “Il tema della ‘golden rulè è entrato nella discussione” dell’Ecofin, ed “è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima”: lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin L'articolo Gualtieri: “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari: ...

Cori - insulti e una sedia in aria : fiducia a Conte in un Clima da stadio : Contestazione alla Camera. La Lega urla: «Venduto». Lui attacca Salvini. Oggi resa dei conti in Senato

In un Clima da stadio il governo giallorosso ha incassato la sua prima fiducia : Il governo Conte II incassa la prima fiducia con 343 sì (263 i voti contrari). Ma l'Aula della Camera si trasforma, per un'intera giornata, in una curva da stadio, con cori urlati a ripetizione, bandiere sventolate e un clima che supera in più occasioni i livelli di guardia. Il tutto mentre davanti Montecitorio va in scena la piazza mobilitata da FdI e Lega, che gridano al tradimento della volontà popolare e invocano le urne. È ...

Provincia Bolzano - Piano Clima 2050 e nuove misure di sostenibilità : “È il momento di agire” : La Giunta Provinciale di Bolzano riconosce il cambiamento climatico in atto come sfida epocale da cui risulta un impegno politico e morale al quale reagire con misure concrete per il bene del territorio e per senso di responsabilità verso le future generazioni. In questa direzione va la bozza delle nuove misure e gli aggiornamenti del Piano clima 2050 visionato e discusso dall’esecutivo. “La Giunta Provinciale – sottolineano il ...

Lotta al cambiamento Climatico : visibilità e fiducia attivano l’impegno comune : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come “auto ecologiche”. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare finalmente a mobilitare i ...

Clima - Groenlandia : ghiacciai in agonia nelle immagini satellitari : Fronti glaciali in ritirata, guglie rocciose esposte e decrescita del numero di iceberg alla deriva nell’oceano: sono questi gli effetti più evidenti che il cambiamento Climatico ha prodotto sui ghiacciai affacciati sul fiordo di Sermilik, nella Groenlandia sudorientale. A documentarli – riporta Global Science – è stato il satellite Landsat 8, il più recente della famiglia Landsat, programma di osservazione della Terra che vede ...