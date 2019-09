Claudio Lippi piange a Vieni da me | “Caterina | questa me la paghi!”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 23 settembre 2019)da me, Caterina Balivo fare: “me la paghi” Primo ospite della settimana perda me è stato, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Il conduttore e volto de La prova del cuoco si è emozionato fino ad arrivare alle lacrime per un videomessaggio di sua moglie Kerima. E a tal proposito ha detto: “Questo potevi evitarlo. Perché ho 4 bypass e me ne salta uno.”, in lacrime, subito dopo la sorpresa della moglie ha continuato dicendo: “Cateriname la paghi! E me la paga anche quella bastarda!”., ironico e pungente come sempre, si è anche emozionato parlando della figlia Federica, con la quale ha ricreato in studio una foto scattata più di venti anni prima. Spazio, poi, anche a tutte le polemiche di ...

