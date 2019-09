Cinema | in Italia filiera da 4 mld con oltre 2mila aziende attive 2

Cinema : in Italia filiera da 4 mld con oltre 2mila aziende attive : Roma, 23 set. – (AdnKronos) – In Italia la filiera Cinematografica (produttori, distributori, industrie tecniche, esercenti, produttori di apparecchi Cinematografici) genera un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro e vede attive oltre 2.000 aziende, in prevalenza di piccole dimensioni (il 97% delle imprese è sotto i 10 mln di fatturato). Positiva la dinamica dei ricavi: la crescita è compresa tra il 3% e il 6% medio annuo ...

Un film dei Depeche Mode nei Cinema italiani a novembre : info e biglietti in prevendita : Il film dei Depeche Mode sta per arrivare nei cinema. Il tour che il gruppo ha portato in giro per il mondo sarà proiettato sul grande schermo a cominciare dal mese di novembre, nelle date del 21 e del 22. Il film sarà distribuito da Nexo Digital, con biglietti in prevendita che saranno messi a disposizione sulle piattaforme abilitate, oltre a essere disponibili al botteghino nei giorni di proiezione del film. La regia del film concerto ...

Buon compleanno Sophia Loren - compie 85 anni l’attrice italiana più gloriosa al mondo - prossimamente al Cinema con “La vita davanti a sé” : Sophia Loren,la diva dello spettacolo italiano più famosa al mondo Uno dei momenti più belli della storia del nostro cinema. Sophia Loren (premio Oscar 1962) consegna l’Oscar a Roberto Benigni ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del Cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...

Con Anica e Videocittà digitale e Cinema italiani a Expo 2020 : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali di Confindustria, e Videocittà, il Festival della Visione di Roma portano l’audiovisivo, il digitale e il cinema italiano all’Expo 2020 di Dubai, promuovendone la filiera produttiva e occupazionale. Le competenze di giovani e meno giovani in questi settori chiave per la cultura del paese faranno mostra ...

“La Paranza dei bambini” apre il Cinema Italian Style di Hong Kong 2019 - nel programma anche Virzì - Martone e Rovere : Cinema Italian Style 2019, trionfo del Cinema napoletano ad Hong Kong Ad Hong Kong fervono i preparativi per l’edizione 2019 del Cinema Italian Style, festival organizzato nel sud-est della Cina ...

Autunno italiano su Sky Cinema - arrivano Il Primo Re - Ti Presento Sofia - Il Traditore : Autunno con il Cinema italiano su Sky Cinema tra i titoli Il Primo Re, Ti Presento Sofia, Modalità Aereo, Non ci resta che il crimine, Il Traditore Lunedì 9 settembre Ma Cosa Ci Dice il Cervello ha inaugurato un Autunno (anche se ancora Autunno non è) di grande Cinema italiano su Sky Cinema, tanti titoli in prima tv tra commedie con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian ...

Il Grande Cinema Italiano su Sky Cinema - tanti nuovi titoli in prima tv : Sky Cinema continua a credere nel Cinema Italiano su cui investe da sempre in un’ottica di crescita e di sviluppo. In arrivo nei prossimi mesi tanti nuovi titoli in prima tv, tutti made in Italy: dalle più recenti e grandi commedie di successo con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian De Sica, ai nuovi titoli degli autori più...

Cinema italiano in lutto. Attore trovato impiccato a casa : “Siamo senza parole” : È stato trovato morto a Roma Federico Palmieri, Attore Cinematografico e teatrale. 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Michele di Lando, una traversa della Circonvallazione Nomentana nel pomeriggio di ieri. Si è impiccato con una corda alla grata del giardino condominiale della sua abitazione. Secondo quanto riportano i quotidiani romani Palmieri non ha lasciato nulla di ...

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il Cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

Il Cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Sustainable screens : efficienza energetica e sostenibilità per il sistema delle sale Cinematografiche italiane : Le sale cinematografiche italiane possono diventare esempio di sostenibilità ed efficienza energetica? A lavorare alla riuscita di questa scommessa è il Green Drop Award con primari attori del mondo del cinema, dell’efficienza energetica e istituzioni. “Quello tenutosi a Venezia 76 è stato un incontro di svolta per l’industria cinematografica e per l’ambiente. È nato di fatto un tavolo condiviso dei maggiori player del settore: dalle Film ...