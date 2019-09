Ciclismo | Medagliere Mondiali 2019 | Olanda in testa davanti alla Russia

Mondiali ParaCiclismo – L’Italia chiude terza nel medagliere per Nazioni - azzurri tredici volte sul podio : Trionfo azzurro anche nell’ultima giornata di gare ad Emmen, oro per Luca Mazzone e Roberta Amadeo, argento per Cornegliani e Zanardi, bronzo per Farroni. E’ terza del medagliere per Nazioni Si chiudono con l’ennesima giornata trionfale per gli azzurri i Campionati del Mondo di Paraciclismo, in scena in questi giorni ad Emmen. L’Italia porta a casa altre due medaglie d’oro, due d’argento ed una di ...