Chiara Ferragni e il tatuaggio per ricordarle di essere «la migliore versione di me

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019), in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia, in Dior l'arrivo a Venezia«Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita,Unposted, sa cosa significa»., 32 anni, ha un nuovo, fatto nei tre giorni in cui il suo documentario da record (il film-evento con più incassi nella storia del cinema italiano) è stato in sala, dopo il debutto a Venezia. Sulla mano sinistra, ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni vola al box office: 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore per il docufilm - trash_italiano : Chiara Ferragni Unposted, record al box office - rob_agi : Analisi spietata dello status quo -