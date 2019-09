Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo deve restare 20 anni in cella La richiesta

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il 30 settembre, salvo cambi di programma, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di Acilia accusati del ferimento del nuotatore 19enne di origini trevigiane, conosceranno il proprio destino giudiziario. Il pm Elena Neri ha chiesto la loro condanna, in abbreviato (e quindi con lo sconto di un terzo della pena), a 20di reclusione per duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per porto, detenzione e ricettazione della pistola calibro 38 e per la rissa scoppiata in un pub con una banda di pusher rivali poco prima dellaria dimostrativa all'Axa nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso. Nell'immediatezza dei fatti, gli investigatori ipotizzarono subito una scambio di persona., al momento di essere colpito alla schiena da un proiettile, stava con la fidanzata Martina Rossi (che si è salvata per miracolo) ...

itsslily_ : RT @violacacciapuot: Ieri nella mia città la camorra ha sparato in pieno giorno e stanotte ha piazzato una bomba carta davanti ad una pales… - Labur1967 : RT @violacacciapuot: Ieri nella mia città la camorra ha sparato in pieno giorno e stanotte ha piazzato una bomba carta davanti ad una pales… - Angelo710611 : RT @violacacciapuot: Ieri nella mia città la camorra ha sparato in pieno giorno e stanotte ha piazzato una bomba carta davanti ad una pales… -