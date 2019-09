Chi è Vincenzo Bianconi | il nome che in Umbria ha messo d' accordo M5s e Pd

Mafia : strage Pizzolungo quater pm Chiede 30 anni per boss Vincenzo Galatolo : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - La pena a trenta anni di carcere per il boss mafioso Vincenzo Galatolo è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, nel processo, che si svolge con il rito abbreviato - da qui la richiesta a 30 anni e non

Vincenzo Boccia : "Prima cosa da fare è non Chiedere più deficit" : “La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente”. E’ necessario invece partire dai progetti, “come le infrastrutture finanziabili con Eurobond” o come progetti per il lavoro che guardino ai giovani. E’ quanto afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale “occorre cambiare metodo e paradigma sia a livello europeo sia ...

Vincenzo Amendola - Chi è il ministro agli Affari europei del governo M5s-Pd : Esperienza lunga e consolidata sui dossier di politica estera per Vincenzo 'Enzo' Amendola: già sottosegretario agli Esteri...

Chi è Vincenzo Spadafora - il nuovo ministro dello Sport : Il più giovane presidente dell’Unicef e anche il primo garante per l’infanzia d’Italia. È questo il curriculum che accompagna Vincenzo Spadafora, 44 anni, scelto come nuovo ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nato ad Afragola, amico e conterraneo di Luigi Di Maio, il suo debutto in politica arriva nel 1998, quando ricopre la carica di segretario […] L'articolo Chi è Vincenzo Spadafora, il nuovo ministro ...

Arrestato Vincenzo VecChi - l'ultimo black bloc del G8 di Genova latitante : Era l’ultimo black bloc latitante condannato per le devastazioni al G8 di Genova del 2001, insieme ad altri nove compagni. Vincenzo Vecchi, 46 anni, è stato Arrestato in Francia dove viveva sotto falso nome. A tradirlo l’amore per la compagna e la figlia minore: seguendo gli spostamenti della donna la polizia francese su input di quella italiana, ha scoperto il loro incontro in una località della Savoia. Da qui lo ...

Preso in Francia Vincenzo VecChi - l'ultimo latitante del G8 di Genova : Gabriele Laganà Vincenzo Vecchi, antagonista italiano, era stato condannato a 11 anni e 6 mesi per le violenze al G8 di Genova del luglio del 2001 Arrestato giovedì scorso in Bretagna Vincenzo Vecchi, un antagonista italiano 46enne condannato a 12 anni di carcere in Italia, con la Cassazione che gli aveva successivamente ridotto la pena di 6 mesi, per i reati di devastazione, saccheggio, rapina e porto abusivo di armi, resistenza e ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali insultato sul Galibier! “Vergognati - sei vecChio. Stai a casa” : Vincenzo Nibali è riuscito a mettere il suo sigillo anche al Tour de France 2019, lo Squalo ha vinto la 20^ tappa grazie a una stupenda fuga da lontano ed è tornato al successo dopo 16 mesi di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva alla Milano-Sanremo dello scorso anno). Il siciliano si è inventato una magia a Val Thorens, è scattato subito dopo il via e poi sulla salita conclusiva ha sbriciolato l’intera concorrenza riuscendo a ...