Catania | ragazza madre abortisce | ma le violenze non terminano | fidanzato arrestato

(Di lunedì 23 settembre 2019) SI tratta dell'ennesima storia di violenza sulle donne. Episodi come questo sono ormai all'ordine del giorno e ciò che accomuna queste storie non è solo la sofferenza delle donne, che restano in silenzio per la troppa paura di soffrire ancora di più, ma soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno i familiari, riesca a notare la paura e il dolore nei loro occhi. Questa volta la storia si svolge ae la protagonista è una ragazzina di soli quattordici anni, ripetutamente picchiata dal ragazzo di ventiquattro. La loro relazione andava avanti da un po', tra schiaffi e pugni. La giovane viveva ormai nell'ansia e nella paura, al punto di non avere neanche il coraggio di dire allache aspettava un figlio. La "dolce attesa" non si è poi rilevata tale, poiché il ragazzo, e futuro padre, non ha dato tregua neanche in quel momento alla 14enne, continuando a maltrattarla. Giunta al ...

