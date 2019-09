Catania | 15enne abortisce per paura Arrestato il fidanzato violento

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Valentina Dardari Il 24enne picchiava la ragazza che già una volta aveva abortito per lui. Salvata dai carabinieri Orrore in un paese in provincia didove unaha abortito per terrore nei confronti del suo ragazzo di 24 anni. Si erano messi insieme quando lei aveva 14 anni e la loro storia è andata avanti tra botte e insulti. Anche una gravidanza, con ladella giovane che la madre scoprisse tutto, bebè e schiaffi. E così la ragazzina ha deciso di abortire e, picchiata ancora una volta dal 24enne per quella scelta presa a sua insaputa, è arrivata a chiudere quella relazione malata. Poco dopo però torna sui suoi passi, tra le braccia di quel manesco che la desidera e che non accetta di finire la loro storia. E lei ci ricasca. Altre botte, un’altra gravidanza. Questa volta però, compiuti i 15 anni, non vuole più abortire e decide così di chiedere aiuto a sua ...

