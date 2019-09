Caso Marco Carta | visionati i filmati della Rinascente in cui compare il cantante Ecco

Caso Marco Carta - il cantante sarà processato con rito abbreviato : Lavinia Greci In programma per il 31 ottobre, sarà condizionato dall'acquisizione delle immagini. I legali del cantante: "Sta male e ha fretta, comprensibilmente, che si arrivi a una sentenza". Per l'amica chiesti i lavori socialmente utili Era stato accusato di aver rubato, insieme a un'amica, sei magliette firmate del valore di 1.200 euro, alla Rinascente, a Milano e per questo aveva chiesto il rito abbreviato, che oggi gli è stato ...

Marco Carta chiede il rito abbreviato nel Caso delle magliette rubate alla Rinascente : Tre mesi e mezzo fa, il cantante Marco Carta, vincitore del Festival di Sanremo nel 2009, è stato accusato del furto di sei magliette, del valore di 1200 euro, alla Rinascente di Milano. Il 34enne ha ora chiesto di essere processato in abbreviato. Il rito, basato sugli atti raccolti nelle indagini,

Marco Carta commenta il Caso del furto delle magliette e la polemica sul Modena Pride : A distanza di alcune settimane dallo scandalo che lo ha travolto, Marco Carta torna a parlare del caso del presunto furto di magliette. Il cantante sardo è stato infatti accusato di furto aggravato in concorso insieme all'amica Fabiana Muscas, con cui avrebbe tentato di taccheggiare sei magliette del valore complessivo di 1200 euro in un noto centro commerciale milanese.Il vincitore di Amici si è da subito professato come innocente, ...