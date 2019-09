Carabinieri | Polizia | Vigili del Fuoco | presto 12mila assunzioni nelle forze dell' ordine

Forze dell’ordine - in arrivo 12mila assunzioni tra polizia - Carabinieri e vigili del fuoco : Si avvicina l'assunzione di 12mila unità nelle Forze dell'ordine, tra polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e vigili del fuoco. Si tratterebbe in gran parte di assunzioni per il normale turn over, a cui però si aggiungono anche 1.657 nuove immissioni straordinarie. Il decreto, però, deve prima essere approvato dalla Corte dei conti.Continua a leggere

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 2200 volontari ...

Samara Challenge arriva a Civitanova - ricercata da polizia e Carabinieri : Delirio nella notte di martedì 3 settembre a Civitanova, dove tutto il quartiere di San Gabriele si è riversato in strada dopo che si era diffusa la voce della presenza di Samara,...

Scappa all’alt dei Carabinieri ma si schianta contro l’auto della polizia : Roma, 17 ago. (AdnKronos) – Era a bordo di uno scooter rubato, quando sulla sua strada, in via Pietro Bembo a Roma, ha visto alzarsi la paletta dei carabinieri, impegnati in un normale controllo. Non si è fermato, però, ma ha accelerato puntando dritto verso il militare ed è andato a sbattere con il parabrezza contro la stessa paletta che gli aveva intimato l’alt. L’uomo, un 52enne romano, ha così sfidato la pattuglia ...

