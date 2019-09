Cambiamenti climatici | Coldiretti | a Bologna l’arca di Noè dell’agricoltura italiana

Cambiamenti climatici - ONU : 66 Paesi promettono emissioni zero entro il 2050 : “Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050“: lo ha reso noto in un comunicato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. I Paesi si sono impegnati a raggiungere un’economia a zero emissioni di diossido di carbonio: le Nazioni Unite sottolineano che si tratta di un obiettivo vitale nel contrastare i ...

Cambiamenti climatici - Guterres : “Stiamo perdendo la gara - i governi ascoltino” : Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la società è “sempre più impegnata nell’azione a tutela del clima” e che dovrebbe incitare “i governi a correre più veloci, perché stiamo perdendo la gara“: solo le parole di Antonio Guterres, pronunciate in occasione di un’intervista pubblicata su Repubblica in cui spiega che per capire “basta guardare il moltiplicarsi dei disastri naturali ...

Scompare uno dei ghiacciai più famosi della Svizzera - l’esperto : “Invochiamo l’aiuto di Dio contro i Cambiamenti climatici” : Scompare uno dei ghiacciai alpini più famosi e più studiati, il Pizol, svanito nel nulla per via del riscaldamento globale. Così, dopo l’Islanda, anche la Svizzera commemora con una lunga marcia funebre uno dei sui ghiacciai. Circa 250 persone, di cui alcune vestite di nero, hanno raggiunto dopo due ore di cammino a piedi l’ex ghiacciaio situato tra il Liechtenstein e l’Austria, a circa 2.700 metri di altitudine. “Siamo ...

Clima - caldo record “mai come negli ultimi cinque anni” : i Cambiamenti climatici hanno subito un’accelerazione : Il quinquennio 2015-2019 è in assoluto il periodo più caldo mai registrato: è quanto risulta da un rapporto dell’Organizzazione Meteorologica mondiale pubblicato alla vigilia di un vertice sul Clima in programma a New York. La temperatura media nel periodo indicato è infatti risultata più elevata di 1,1 gradi centigradi rispetto a quello che va dal 1850 al 1900. caldo record, innalzamento dei mari, emissioni inquinanti in salita: sono ...

Cambiamenti climatici - Al Gore : sono “la sfida dei nostri tempi - possiamo vincere” : I Cambiamenti climatici sono la “crisi dei nostri tempi” che però “possiamo vincere“: “Abbiamo gli strumenti e la tecnologia necessari e stiamo costruendo la volontà politica di cui c’è bisogno“. sono le parole di Al Gore, ex vice presidente USA che ha vinto il premio Nobel per il suo impegno per il clima, in un editoriale pubblicato sul New York Times. “Le elezioni del prossimo anno sono il test ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i Cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

Lotta ai Cambiamenti climatici - FAO : una Grande Muraglia Verde per le città : Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) Qu Dongyu ha annunciato oggi l’iniziativa “Una Grande Muraglia Verde per le città“, che mira a sostenere soluzioni basate sulla natura per fronteggiare il cambiamento climatico. Il Direttore Generale ha divulgato l’annuncio alla vigilia del Vertice ONU sull’Azione per il Clima in programma questa ...

Il rischio geo-idrologico nel Salento Leccese : lo stato delle conoscenze tra dati storici e Cambiamenti climatici : Analizzare lo stato delle conoscenze tra dati storici e cambiamenti climatici quale momento di riflessione e di confronto tra esperti del mondo della ricerca e della gestione territoriale su un tema sempre più sentito tra i cittadini, questo l’obiettivo del convegno “Il rischio geo-idrogeologico nel Salento Leccese – lo stato di conoscenza tra dati storici e cambiamenti climatici”, convegno in programma il prossimo 24 settembre, alle ore ...

Milano. Educazione ambientale imprescindibile per contrastare Cambiamenti climatici : “Regione Lombardia ha deciso di sostenere ‘Earth Prize international’ perché è un’iniziativa di Educazione ambientale che si colloca all’interno di

Qualcuno spieghi a Susanna Ceccardi che i Cambiamenti climatici e le migrazioni sono collegati : L'eurodeputata della Lega Nord Susanna Ceccardi ha commentato su Facebook una parte dell'intervista della capitana Carola Rackete rilasciata a Piazza Pulita. L'esponente del Carroccio non ha apprezzato i riferimenti ai cambiamenti climatici ed ha chiosato in questo modo: «Stasera Carola dal compagno Formigli dice che lei si occupa solo di clima. Cosa c'entrano i migranti col clima??? Vai a salvare gli orsi al Polo Nord invece che rompere le ...

Cambiamenti climatici - Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu : ‘Sono la nostra sfida. Agiamo insieme e rapidamente’ : “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei ...

Arriva il dl contro i Cambiamenti climatici : bonus auto di duemila euro e maxi-sconti per gli acquisti senza imballaggi [INFO e DETTAGLI] : Proteggiamo l’ambiente. E’ questa la parola d’ordine che il governo ha deciso di adottare per stilare la bozza del decreto legge ambientale, anticipata da ilsole24ore nei giorni scorsi. La rottamazione auto torna così ad essere uno degli obiettivi del Governo, ma con qualche variante rispetto al passato: lo scopo del bonus non sarà più quello di incentivare l’acquisto di una nuova auto ma tenderà a ridurre il numero di ...

Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i Cambiamenti climatici : “Andiamo in Nepal, nelle terre più inesplorate. Arriveremo nella regione del Mustang perché l’obiettivo è analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” a causa dei cambiamenti climatici. Noi andremo per narrare, documentare, raccontare, filmare. Sarà un Team tutto italiano e multidisciplinare, formato da ben 9 esperti in vari settori come: turismo sostenibile, speleologia, climatologia, geologia, scienze naturali, marketing e ...