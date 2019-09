Calciomercato Juventus | i bianconeri puntano il baby bomber Haland

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la. Le ultime notizie si concentrano su Erling, fortissimo attaccante norvegese che ha davvero stupito in questo inizio di stagione. Si tratta di un giocatore molto fisico, che ha solo diciannove anni e che per le sue prestazioni è finito nel mirino di alcune big del calcio europeo, come, Real Madrid e Manchester United.ha già segnato ben diciassette reti in questa stagione; in Champions League è stato autore di una splendida tripletta contro il Genk (al suo esordio nella massima competizione calcistica continentale). L'attaccante nordico ha dimostrato di avere anche una buona tecnica, a dispetto del fisico statuario, oltre ad un senso del gol innato. Stando a quanto riporta la stampa austriaca, il prezzo dell'attaccante del Salisburgo sarebbe arrivato fino a quindici milioni di euro e il ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - marcoconterio : ?? Domani l'agente di #Mandzukic in #Qatar per il passaggio del croato all'Al Gharafa. 12 milioni circa pronti per l… - JuventusFCWomen : ???? Tutti i movimenti di mercato dell'estate delle #JuventusWomen ? -