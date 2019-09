Calcio | Gianni Infantino | “Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal calcio e dalla società”

Fonte : oasport

In occasione dei FIFA Football Awards, assegnati questa sera a Milano, ha preso la parola, nel corso della cerimonia, il numero uno delMondiale,, che è tornato a parlare della lotta al, dopo il nuovo episodio registrato ieri, proprio in Italia. Queste le sue parole raccolte dall'ANSA. "Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di. Questo non è più accettabile. Dobbiamo dire no al, nele nella società, in nessuna forma. Non solo dobbiamo dirlo, dobbiamo lottare contro il. Dobbiamoildalsocietà, in Italia e nel resto del mondo".

