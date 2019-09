Bridge | Mondiali 2019 | Italia sotto con la Norvegia nei quarti di finale delle Bermuda

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Va in archivio la nona giornata deidiche si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle prime tre sessioni deidiBowl, unica competizione in cui il Bel Paese ha passato la fase a gironi. L’perde in tutte le sessioni contro la, per 32-72, per 26-56, e per 13-43, per un totale di 71-171 che rende molto complicata la rimonta nelle ultime tre sessioni di domani.Bowldi(dopo 36 sessioni) USA 1-Inghilterra 55-118 Cina-Polonia 83-93171-71 Svezia-Olanda 78-94 Venice Cupdi(dopo 36 sessioni) Cina-Giappone 143-67-Olanda 86-124 USA 1-Svezia 132-111 Polonia-Inghilterra 71-116 d’Orsi Trophydi(dopo 36 sessioni) USA 2-Olanda 89-101 Inghilterra-Cina 95-66 Francia-Danimarca ...

