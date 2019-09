Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Unadi 8è morta in una favela di Rio de Janeiro, in, colpita alla nuca da unche, secondo alcuni testimoni, è statopolizia. Laria è avvenuta venerdì ma b, questo il suo nome, è morta successivamente in ospedale. Le autorità di Rio de Janeiro hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire chi abbia effettivamentee perché. La vicenda che ha colpito molto l’opinione pubblica brasiliana, sopratutto chi ha assistito a quanto accaduto, che ha lanciato una campagna social con le foto della piccola Agatha, sorridente e felice mentre indossa un costume da Wonder Woman, per denunciare l’aggressiva politica del governatore di Rio Wilson Witzel, alleato del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. Non solo, nei giorni scorsi centinaia di persone, tra le quali attivisti delle favela, politici e il presidente ...

fattoquotidiano : Brasile, bambina di 8 anni muore “colpita da un proiettile sparato dalla polizia”: proteste a Rio de Janeiro e sui… - cronacadiroma : #mondo - Basta violenze sui minori - Davni10 : RT @fattoquotidiano: Brasile, bambina di 8 anni muore “colpita da un proiettile sparato dalla polizia”: proteste a Rio de Janeiro e sui soc… -