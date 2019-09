BORSA ITALIANA OGGI Unicredit a -3 | 3% | Juventus a -5 | 7% | 23 settembre 2019

NSigaro : Borse caute in avvio. Focus sulla Juventus - - SmorfiaDigitale : Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (23 settembre 2019) - franbellino : Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (23 settembre 2019) - -

(Di lunedì 23 settembre 2019)news. Piazza Affari si muove in ribasso. Sul listino principale bene Enel. Male invecee Tenaris

Dalla Rete Google News

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare ...