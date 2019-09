Bordoni | Domani a Roma per sostenere le Imprese

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019)– Davide, coordinatoreno di Forza Italia: “Il Tax free day è il giorno dell’anno in cui lecominciano a destinare i guadagni aziendali non al fisco, ovvero il giorno in cui reddito d’impresa può essere usato dall’imprenditore per soddisfare i bisogni propri e della sua famiglia.interverrò al Tax Free Day 2019 apresso la Casa dellein Viale Guglielmo Massaia 31, organizzato dal CNA che annualmente redige un rapporto sulla tassazione complessiva che grava su artigiani e piccoleitaliane. Parteciperemo a sostegno dellee sarà occasione per discutere, insieme agli Assessori al Bilancio e allo Sviluppo Economico della Capitale, delle problematiche degli imprenditori e di come una riduzione delle tasse vuol dire maggiore competitività per incentivare l’innovazione e favorire l’occupazione.” Così ...

