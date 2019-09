Bocce | Europei 2019 | l’Italia piazza una storica doppietta nel tiro di precisione e terne

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’Italia dellescrive una pagina, centrando i due titoli dei campionatidi Albena (Bulgaria). Gli Azzurri, quindi, chiudono la sesta edizione della kermesse continentale con la vittoria neldicon Diego Rizzi, e quello acon lo stesso Rizzi insieme ad Alessio Cocciolo, Florian Cometto e Andrea Chiapello. Diego Rizzi ha dominato la scena e si è laureato campione d’Europa della specialità didi. L’azzurro, dopo aver battuto il monegasco Ferrandez (37-20) nei quarti di finale, si è ripetuto subito dopo non lasciando scampo al belga Marchandise, sconfitto con l’eloquente punteggio di 45-25. Il suo percorso si è concluso superando in finale lo spagnolo Perez Martin con il punteggio di 45-29. Per il ligure si tratta del secondo titolo, dopo quello conquistato nel 2015 nella stessa località ...