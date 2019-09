Blitz anti-bracconaggio in Sila | 3 persone denunciate

Blitz anti bracconaggio in Sila : tre persone denunciate : Gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore sono entrati in azione alle prime luci dell’alba nel territorio di San Giovanni in Fiore, intercettando tre persone del luogo che stavano praticando l’esercizio illegale dell’uccellagione finalizzata alla cattura di uccelli selvatici, in particolare cardellini. I poliziotti, dopo aver documentato tutti movimenti delle persone poi fermate, sono ...

Lecce - Blitz anti mafia all'alba : arrestati 22 esponenti del clan Tornese : Questa mattina 17 settembre, il nucleo Ros dei carabinieri ha eseguito una vasta operazione di polizia in provincia di Lecce. La stessa ha mirato a smantellare un sodalizio criminale affiliato al clan Tornese di Monteroni, gruppo storico della Sacra Corona Unita. L'operazione, denominata "Armonica", ha portato al fermo di 22 persone, tutte accusate, a vario titolo, di estorsione, possesso illecito di armi e spaccio di droga. In azione, oltre ai ...

Juventus - Blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Maxi Blitz anti-camorra nel Napoletano : scacco ai signori del racket - sette arresti : È in corso a Marano, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di...

Blitz antiterrorismo in Abruzzo - 10 arrestati. In manette anche un imam che predicava l’islam “puro” salfita : Dieci persone, 8 tunisini e 2 italiani, sono state arrestate nel Teramano per presunta attività terroristica. Nell'ambito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed antiterrorismo dell'Aquila, carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico hanno fermato i sospetti, ora indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Tra loro c'è anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro ...

Blitz antiterrorismo in Abruzzo - 10 arresti tra cui Imam : Blitz antiterrorismo in Abruzzo, 10 arresti tra cui Imam. Operazione antiterrorismo dei Finanzieri del Gico e dei Carabinieri del Ros dell'Aquila.

Reggio Calabria - Blitz antidroga : arrestati 13 trafficanti : Franco Grilli L'operazione "Cattiva Strada" della Procura di Reggio Calabria e condotta dai carabinieri del comando provinciale ha portato all'arresto di tredici persone, otto in carcere cinque agli arresti domiciliari blitz antidroga a Reggio Calabria, dove l'operazione "Cattiva Strada" condotta dai carabinieri del comando provinciale ha portato all'arresto di tredici persone. Di queste, otto sono state condotte in carcere, mentre ...

Blitz antiassenteismo in un comune Napoletano - 17 denunce : Blitz antiassenteismo dei carabinieri negli uffici del comune di Qualiano, in provincia di Napoli. I militari hanno bloccato ingressi e uscite

Siracusa : maxiBlitz antidroga - arresti e sequestri : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del c

Siracusa : maxiBlitz antidroga - arresti e sequestri : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del capoluogo. L’azione congiunta nasce dal provvedimento della locale Procura della Repubblica, con il quale è stato disposto il ...

Blitz antidroga nel Comasco : smantellati bivacchi di spaccio : Luca Sablone Nell'operazione sono stati impiegati 43 poliziotti, un elicottero e un'unità cinofila. Molteni: "Stop venditori di morte" Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto il comprensorio del Parco Sorgenti del Lura, nel Comasco, è stata soggetta di un Blitz con il fine di prevenire e contrastare le attività di spaccio di stupefacenti. Un maggiore rilievo hanno avuto i controlli svoltisi nelle aree boschive di Villa Guardia: la zona è ...

OPEN ARMS E MIGRANTI/ Il Blitz dei pm che anticipa il "nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Lecce - maxiBlitz anti spaccio : l'operazione sotto copertura : Blitz anti spaccio a Lecce. Diversi gli arresti da parte della polizia di Stato per traffico di cocaina, anche tra membri vicini ai clan della criminalità organizzata locale. l'operazione fa parte del progetto "Pusher 3", che ha previsto l'impiego di agenti sotto copertura con telecamere nascoste, permettendo di rivelare in soli 30 giorni la rete di spaccio locale, che coinvolgeva anche discoteche della zona. (Lapresse) Redazione ...

Blitz antidroga nel nuorese contro un'organizzazione dedita allo spaccio : Blitz della Polizia nel nuorese contro un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Dalle prime luci dell'alba, un centinaio di poliziotti