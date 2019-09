Biodegradabile | compostabile | carbon neutral | cosa significano le parole della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Materiali che si trasformano in compost in meno di tre mesi. Buste di plastica che, anche se biodegradabili, non vanno mai disperse nell’ambiente. Il vocabolariosostenibilità ambientale è fatto dida conoscere per leggere bene le etichette. Ecco i principali: B come Bio-degradabile – Indica la capacità di un materiale di essere degradato in sostanze più semplici attraverso microorganismi che lo ‘mangiano’ e lo trasformano in molecole inorganiche semplici: acqua, anidrideica e metano, senza il rilascio di sostanze inquinanti. La norma europea stabilisce che per essere definito ‘’, un materiale deve essere stato distrutto dai microrganismi per il 90 per cento in sei mesi. Una busta di plasticanon è automaticamente anchee non va mai dispersa nell’ambiente: uno studio pubblicato su Environmental Science and ...

