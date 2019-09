Bimbo figlio di vegani ricoverato d' urgenza | Denutrito e magrissimo

Bimbo figlio di vegani ricoverato per denutrizione : Magrissimo, stanco, svogliato, senza voglia di ridere ne' di giocare: Marco (e' un nome di fantasia), nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, e' apparso cosi' ai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove i genitori lo hanno portato nei giorni scorsi. Il bambino, arrivato nel nosocomio in avanzato stato di denutrizione ma non e' in pericolo di vita. La coppia, che ha un altro figlio piu' grande, starebbe collaborando bene con i ...

Bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione : La notizia anticipata dal quotidiano l'Unione Sarda è stata confermata all'Ansa dalla dirigenza sanitaria della Assl di...

Nuoro - Bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato in ospedale per denutrizione : è grave. «È magrissimo» : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non...

Bimbo di due anni - figlio di una coppia vegana - ricoverato per malnutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei ...

Catania - lascia il figlio in auto e va al lavoro : Bimbo morto : Avrebbe dovuto accompagnare il figlio all'asilo, ma quella mattina qualcosa lo ha distolto e si è recato direttamente al lavoro. Una dimenticanza fatale per un ingegnere 43enne che lavora in amministrazione all'Università di Catania. Una dimenticanza che è costata la vita al figlioletto di 2 anni, seduto sul seggiolino. Il piccolo è rimasto per 5 lunghe ore in auto. I finestrini erano chiusi. La vettura è rimasta sotto il sole cocente di un ...

Padre dimentica il figlio in macchina - tragedia a Catania : muore Bimbo di 2 anni : Un bambino di soli due anni ha perso la vita in modo tragico nella giornata di oggi, 19 settembre, a Catania. Il Padre, un ingegnere che lavora presso la facoltà universitaria della città siciliana, ha dimenticato di portare il figlio all'asilo, intorno alle ore 8, e si è recato direttamente sul posto di lavoro. Ha parcheggiato la sua auto senza accorgersi del figlioletto che stava dormendo legato al seggiolino nel sedile posteriore della ...

Catania : dimentica figlio in auto - muore Bimbo di 2 anni : Un bambino di 2 anni è morto, stamattina, dopo essere stato dimenticato per più di cinque ore nell'auto del padre che doveva lasciarlo all'asilo

Catania - papà dimentica il figlio per 5 ore nell'auto sotto il sole cocente. Muore Bimbo di 2 anni : Doveva portarlo a scuola, invece il padre lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. È morto così, a Catania, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi,...

Catania - papà lascia il figlio per 5 ore nell'auto sotto il sole cocente. Muore Bimbo di 2 anni : Doveva portarlo a scuola, invece il padre lo ha dimenticato in macchina per tutta la mattina. È morto così, a Catania, dove oggi le temperature oscillano tra i 30 e i 35 gradi, un...

Papà dimentica il figlio in auto : Bimbo di due anni morto a Catania : Il piccolo è rimasto nella vettura sotto il sole per tutta la mattinata dopo che il padre si è dimenticato di accompagnarlo all'asilo

Dramma a Catania - dimentica in auto il figlio mentre va all’università : morto Bimbo di 2 anni : Un bimbo di 2 anni di Catania è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà per ore. L'uomo, un ingegnere impiegato all'università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all'asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente in dipartimento. Poi la telefonata della moglie e la scoperta della tragedia.Continua a leggere

Non rivelano il sesso del figlio perché “sarà lui a scegliere” : come marchiare a vita un Bimbo di 17 mesi : Parità, diritti, lotta ai pregiudizi, rispetto per le diversità. Tutti concetti fondamentali e importanti in un’epoca in cui le discriminazioni sono all’ordine del giorno. Anche se, verrebbe da chiedersi dando uno sguardo indietro nel tempo, c’è mai stata un’epoca senza discriminazioni, senza pregiudizi e senza paura per tutto ciò che esula dai canoni di una data società? La risposta è solo una: no. La tolleranza e ...

20enne vende il figlio su un sito d’annunci a 300 euro - ha frequentato due uomini non sa chi è il padre del Bimbo : Una donna è rimasta incinta a 17 anni. In quel periodo la ragazza aveva contemporaneamente la storia con due uomini ma non ha mai saputo quale dei due è il padre legittimo del bambino. Nel momento in cui ai due uomini ha detto di essere incinta nessuno dei due si è assunto la responsabilità di fare da padre al bambino. Così dopo 3 anni la donna ha deciso di mettere in vendita il figlio sul sito di annunci Gumtree per 300 dollari, ...

Bimbo immigrato preso a calci - la mamma : "Mio figlio voleva solo fare una carezza" : Un bambino picchiato perché voleva fare una carezza. ″È successo martedì pomeriggio, quando ero dal medico con mia sorella. Io ero l’ultima e per non far annoiare i bambini, gli ho detto di andare a giocare un po’ sotto lo studio”, dice la mamma del Bimbo immigrato preso a calci a Cosenza dal padre di una neonata a cui si era avvicinato. È poi emerso che l’aggressore è il fratello ...