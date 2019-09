Bergamo | mamma e bimba morte durante il parto | ispettori dal ministero

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Claudio Carollo Una donna di 36 anni è mortailinsieme alla figlia. La procura ha iscritto 20 indagati con l'accusa di duplice omicidio colposo Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una squadra diall'ospedale di Alzano Lombardo, nel Bergamasco, per chiarire cosa abbia provocato lail, martedì scorso, di Robertine Guira e della bambina che portava in grembo. Per l'accaduto la procura diha iscritto nel registro degli indagati 20 persone tra medici, ginecologi e ostetrici, con l'ipotesi di duplice omicidio colposo. La donna di 36 anni e originaria del Burkina Faso, ma da anni stabilmente in Italia, è arrivata all'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano nel tardo pomeriggio di martedì 17 settembre in pieno travaglio. Le complicazioniilhanno portato i medici a eseguire un cesareo dal quale ...

montagne_paesi : Accusa di duplice omicidio per la morte di parto ad Alzano - Il sostituto procuratore Carmen Pugliese ha formulato… - AmoBergamo : #Bergamo Alzano, mamma e bimba morte nel parto: il ministro invia gli ispettori - webecodibergamo : Mamma e figlia morte di parto Il ministro invia gli ispettori ad Alzano -