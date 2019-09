Beautiful | anticipazioni USA | Hope e Liam vogliono proteggere Douglas dal padre

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Katie rischia di morire : Beautiful, Anticipazioni straniere: un altro trapianto per Katie? Beautiful non si smentisce mai: intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Katie avrà un grave malore e rischierà di morire. Come si ricorderà, la più piccola delle sorelle Logan era malata di cuore, si è salvata solo grazie al sacrificio del fratello Storm che le ha donato il suo cuore. Dopo il malore che ...

Beautiful - anticipazioni americane al 27 settembre : Brooke sorprende Thomas con Douglas : Nuove anticipazioni di Beautiful in vista dalle puntate americane che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. In tale periodo, le condizioni di salute di Katie continueranno a destare grande preoccupazione, dopo il collasso di cui resterà vittima in presenza di Bill. Mentre quest'ultimo sarà disperato all'idea che la moglie non ce la possa fare, il dottor Armstrong informerà il magnate e le sorelle Logan delle ragioni che hanno ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Ridge Tradisce Brooke con Shauna! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: la storia di Beth continua a complicare la situazione, e Shauna è pronta a tutto per salvare sua figlia Flo. Nelle Puntate Americane di Beautiful, la famiglia Forrester sta attraversando dei periodi complicati legati al ritrovamento di Beth. La bambina non è morta ed è in realtà Phoebe, adottata da un’inconsapevole Steffy. Ridge, Brooke e gli altri attribuiscono la responsabilità di quanto ...

Beautiful anticipazioni americane : la proposta di matrimonio di Wyatt : anticipazioni americane Beautiful: Wyatt e Sally tornano insieme e lui le chiede di sposarlo Tra le tante tragedie, le anticipazioni americane di Beautiful questa volta segnalano un momento speciale per Wyatt e Sally. Ebbene il giovane Spencer fa la sua proposta di matrimonio alla bella rossa. Il tutto accade dopo che il figlio di Quinn […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: la proposta di matrimonio di Wyatt proviene da Gossip ...

Beautiful anticipazioni : il dottor Reese rapisce la figlia di Hope e Liam : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che tiene incollati quasi 300 milioni di telespettatori ogni giorno nel mondo. Gli spoiler riguardanti le prossime puntate rivelano che il dottor Reese Buckingham diventerà una vera e propria minaccia per Hope e Liam. Il padre di Zoe, infatti, rapirà la figlia appena nata dei coniugi Spencer dopo aver intrattenuto una storia d'amore con Taylor Hayes. Beautiful: Taylor ...

Beautiful - anticipazioni USA : QUINN si impiccia - il motivo riguarda WYATT. Ecco qual è : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, QUINN Forrester sarà una madre molto occupata… ad intromettersi nella vita sentimentale di Wyatt! La designer non ha approvato il ruolo che Shauna e Flo Fulton, sue vecchie amiche, hanno avuto nello scambio di culle che ha portato Hope e Liam a ritenere la loro figlia, Beth, nata morta (la bimba era invece viva ed era stata adottata da un’inconsapevole Steffy). La verità ora è venuta ...