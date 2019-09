Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti | il suo pensiero

Barbara d’Urso replica a Giletti : «Tutto quello di cui si parla nasce dall’inchiesta dei miei giornalisti» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso si dice soddisfatta degli ascolti di Live – Non è la D’Urso che, dopo l’infelice esordio di una settimana fa (11.08% di share), è salito ieri sera al 14.88%, grazie anche all’ospitata di uno dei personaggi più discussi e chiacchierati della politica italiana: l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. “Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente ...

Barbara d’Urso replica a Massimo Giletti : Carmelita risponde al duro attacco del conduttore e sottolinea: "Tutto quello di cui si parla nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti."

Imma Tataranni parte con il botto e batte Barbara d’Urso convincendo il pubblico : Ottima partenza per Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai1 che ieri sera ha raccolto il testimone de Il Commissario Montalbano riempiendo il vuoto della domenica sera e andando allo scontro con Barbara d'Urso. Live Non è la d'Urso non è partito come un treno ma si è lasciato alle spalle l'11% di share degli esordi per crescere e sfiorare il 15% nella seconda puntata di ieri sera ma arrivando sempre qualche punto dopo il suo competitor diretto ...

Barbara d’Urso : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso”. E il leader della Lega : “Mi sono difeso abbastanza bene” : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso. Mi sembrava interessante mettere un politico tanto amato e tanto criticato di fronte a personaggi popolari che lo avevano attaccato, invece di fare quello che fanno benissimo altri programmi facendo confrontare i politici con altri politici o con i giornalisti”. Così parla Barbara D’Urso all’AdnKronos il giorno dopo la messa in onda del suo Live-Non è la D’Urso che ha visto ...

Francesca Fialdini ha battuto Barbara d’Urso : “Siete stati tantissimi!” : Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini ha vinto su Domenica Live di Barbara d’Urso Hanno debuttato ieri, 22 settembre 2019, i due programmi protagonisti della nuova sfida della seconda parte della domenica pomeriggio, ossia la riconfermatissima Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. E la prima vittoria in termini di ascolti, a sorpresa, se l’è aggiudicata proprio ...

Loredana Bertè - lacrime in tv. Per lei è un colpo al cuore : l’abbraccio di Barbara D’Urso : “Mimì non è morta, è più viva che mai e vive nei nostri cuori. La porto sempre con me. Io non credo si sia tolta la vita, aveva grandi progetti, ogni goirno era dedicato alla musica”. Nello studio di Live-Non è la D’Urso, Loredana Bertè parla della morte della sorella Mia Martini, della sua carriera e del litigio con Renato Zero. A 24 anni dalla scomparsa di Mimì, Barbara D’Urso dedica un video tributo alla sorella di Loredana: cantante e ...

Barbara d’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash - verso la propaganda. E Massimo Giletti la attacca (senza nominarla) : I ruoli si ribaltano: Pamela Prati ospite al debutto di Non è l’Arena, Matteo Salvini in studio a Live-Non è la D’Urso. Dopo un debutto deludente la conduttrice punta sul leader della Lega nello spazio con le cinque sfere. Il programma pur essendo sotto testata giornalistica non si affida a firme pungenti ma a volti televisivi che non si dimostrano all’altezza del loro compito: Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda ...

Ascolti Barbara d’Urso - Imma Tataranni e Giletti : dati serata di ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

Giletti tuona a Non è L’Arena : frecciata velenosa a Barbara d’Urso? : Non è L’Arena, Massimo Giletti furioso: “Chi si vanta di essere sotto testata giornalistica…!” Ha perso un po’ le staffe, in un certo senso, Massimo Giletti nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 22 settembre 2019, durante la lunga ospitata di Pamela Prati: parlando delle due agenti, le ormai famosissime Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, il conduttore si è infatti lasciato andare ad un lungo ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...

Live Non è la d’Urso - Barbara confessa : “Siamo in difficoltà” : Barbara d’Urso, inconveniente con il video wall a Live: “Abbiamo avuto dei problemi” Puntata finora aspramente criticata, quella attualmente in onda a Live Non è la d’Urso, per via di Matteo Salvini, delle sue reiterate dichiarazioni e per un confronto con cinque sferati che ha oltrepassato il limite di uno spot pubblicitario pro-Salvini. Dopo la toccante intervista a Loredana Bertè è arrivato il momento di parlare di ...

Non è la d’Urso : Alba Parietti contro il pubblico - interviene anche Barbara : Alba Parietti sbotta contro il pubblico di Live – Non è la d’Urso: interviene anche Barbara Alba Parietti se la prende con il pubblico in studio a Live – Non è la d’Urso. In trasmissione è giunto Matteo Salvini che ha avuto uno scambio rovente di opinioni con la showgirl. I troppi applausi riservati al […] L'articolo Non è la d’Urso: Alba Parietti contro il pubblico, interviene anche Barbara proviene da Gossip ...

Barbara d’Urso : Camila Raznovich rompe il silenzio sulla sfida con Live : Camila Raznovich sfida Live Non è la d’Urso con Il borgo dei borghi: “Previste 5 serate” Camila Raznovich sfida Barbara d’Urso con uno show nuovo di zecca: Il borgo dei borghi! Il programma, formato da cinque puntate, sarà trasmesso questa sera su Rai 3 andando a sfidare la bella conduttrice partenopea con il suo, ormai storico, Live Non è la d’Urso. In ciascuna delle prime quattro puntate, saranno presentati i ...

