Autonomia | Boccia | “Sia lotta a disuguaglianze | definire subito i livelli essenziali” Sì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il ministro Francesco, in visita a Venezia, non sbatte la porta in faccia ai veneti che chiedono le deleghe per gestire autonomamente 23 materie attualmente appannaggio dello Stato. Ma il titolare degli Affari Regionali mette alcuni punti fermi, che sicuramente non rallegrano il governatore del Veneto Luca Zaia, a due anni dal referendum popolare che sembrava aver spalancato la richiesta di maggioreallo Stato. Anche se il presidente leghista fa buon viso a cattivo gioco, commentando: “E’ stato un incontro positivo. Se son rose fioriranno”. Però il ministro ha detto chiaramente che bisogna cambiare prospettiva rispetto a ciò che si è fatto finora, anche se ha chiarito che il governo non si sottrae. “Io non voglio perder tempo, sono venuto qui perché penso che l’differenziata sia un punto fermo del nostro programma”, ha spiegato. Che ...

