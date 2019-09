Asili | i numeri e i problemi delle scuole materne italiane

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) La composizioneclassi nella scuola dell’infanzia, ad analizzarla anche solo con domande ai genitori, sembra una questione geografica. Non solo declinata nelle provenienze degli allievi, ma anche nelle particittà e dei paesi in cui sono le. A Bologna è scoppiato un caso perché un papà di origine marocchina ha tolto il figlio, nato in Italia, dalla sezione a cui era stato assegnato perché in classe c’erano troppi bambini stranieri. Ha detto che in questo modo non si fa integrazione. La vicesindaco e assessore alla Scuola Marilena Pillati ha chiesto di incontrarlo. «Gli voglio spiegare che la scuola di Bologna è molto attiva sul tema della multiculturalità e che facciamo davvero di tutto insieme alla scuola, perché le differenze culturali non siano un problema ma una risorsa ha molto a cuore che torni presto tra i suoi coetanei». Sostiene però che «fare della ...

