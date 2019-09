Ascolti tv | i dati auditel del 22 settembre | vince Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Massimo Giletti e Barbara d'Urso - giallo degli Ascolti : "Mistero sui dati" : Per problemi tecnici i dati Auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Strano fatto oggi 23 settembre. Per un problema tecnico non meglio identificato gli ascolti televisivi non sono stati rilasciati alle 10 come al solito. Dunque potete immaginare la grande attesa per il responso

Ascolti Mara Venier - d’Urso contro Fialdini : i dati auditel di ieri : Domenica In, Domenica Live e Da noi… a ruota libera: gli Ascolti di ieri, 22 settembre ieri pomeriggio, domenica 22 settembre, hanno debuttato Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo programma di Francesca Fialdini dal titolo Da noi… A ruota libera, preceduto dalla seconda puntata della Domenica In di Mara Venier. Come sarà andata per le tre conduttrici? Mara, che come l’anno scorso se la deve vedere con le soap di ...

Ascolti Barbara d’Urso - Imma Tataranni e Giletti : dati serata di ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 19 settembre : Un passo dal cielo 5 batte l’esordio di Eurogames : Con 3.889.000 telespettatori e il 18.6% di share la fiction di Rai1 ‘Un passo dal cielo 5’ ha vinto la prima serata di giovedì 19 settembre. Al secondo posto, su Canale 5, bene l’esordio di ‘Eurogames’ con 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su TV8, per l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : Montalbano batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre, si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Ascolti tv - dati auditel del 12 settembre - vince Un Passo dal cielo : Ascolti tv, prime time Daniele Liotti oramai saldamente al comando nel posto che fu di Terence Hill vede l’esordio della quinta stagione di Un Passo dal cielo coronato dal successo con la vittoria nel prime time televisivo. La prima puntata, andata in onda su Rai1, è stata vista infatti da 4.333.000 telespettatori (share del 21,2%) ottenendo il gradino più alto del podio. Secondo posto per Canale 5 con il film Cinquanta sfumature di rosso, ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 11 settembre : testa a testa tra Gli ultimi saranno ultimi e La verità sul caso Harry Quebert : Il film con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, Gli ultimi saranno ultimi, su Rai1, ha vinto la prima serata di mercoledì 11 settembre con 2 milioni 374mila telespettatori e l’11.12% di share. Canale 5 tallona da vicino la concorrente e la miniserie televisiva La verità sul caso Harry Quebert ottiene 2 milioni 330mila telespettatori con il 12.45% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva di ieri ...