Ascolti tv 22 Settembre 2019 | Imma Tataranni vince la sfida domenicale

Ascolti TV | Domenica 22 settembre 2019. Imma Tataranni parte col botto (23.3%). Live – Non è la D’Urso 14.9% - Non è L’Arena 6.2% : Imma Tataranni – Vannessa Scalera Per problemi tecnici i dati auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori ...