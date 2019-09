Arrowverse | Erica Durance tornerà nel ruolo di Lois Lane in ' Crisi sulle Terre Infinite'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) I fan di Smallville possono finalmente gioire. Dopo mesi di speculazioni e rumor sono arrivate le conferme ufficiali: Tom Welling edtorneranno nei panni di Clark Kent enell'atteso crossover. L'evento accadrà nell'a partire dall'8 dicembre, ed è il progetto televisivo più ambizioso realizzato fino ad ora dalla DC in collaborazione con The CW. Per la prima volta dopo 8 anni il pubblico rivedrà lae Welling nuovamente insieme comee Clark.s onEarths coinvolgerà più universi paralleli perciò, oltre al Superman interpretato da Tyler Hoechlin nella serie Supergirl e la versione 'più vecchia' dell'eroe in Kingdom Come che avrà il volto di Brandon Routh, sarà presente anche il Clark Kent di Smallville a cui Welling ha dato il volto per 10 anni. '':conferma il suo ...

