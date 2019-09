Arriva Extreme E | la versione fuoristrada della Formula E

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) LaE fa un ulteriore passo in avanti per dar vita aE, un campionato elettrico off-road destinato ai suv, in odore d’avventura in stile Dakar, che prenderà vita in cinque tappe in location stravolte dal cambiamento climatico. Come laE s’ispirava al circuito1,E ha le sue fondamenta nel mondo del rally re-interpretato in una nuova chiave adatta ai nostri tempi. “È un campionato che nasce con una grande ambizione, come era stato per laE, dobbiamo costruirlo da zero ed in questo contesto i partner sono fondamentali” racconta Alejandro Agag, Ceo diE eE, a Milano per la conferenza che svela nuovi dettagli sul campionato ed importanti partnership “l’intenzione anche in questo caso è contribuire allo sviluppotecnologia e cambiare la percezione delle persone riguardo al temasostenibilità e a quello che ...