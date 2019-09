Arrestato a Fiumicino il dottor Wagner | manager del narcotraffico per El Chapo

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019) È statoin Italia all'aeroporto diil, ritenuto broker del traffico di cocaina e socio di ElGuzman, il super boss messicano a capo del sanguinario cartello di Sinaloa.Ramon Cristobal Santoyo, questo il vero nome del, secondo le accuse è uno degli organizzatori del trasferimento della droga dal Messico agli USA per conto proprio di El, condannato all’ergastolo negli USA e attualmente in un carcere di massima sicurezza (di livello supermax) del Colorado. Appresa la notizia dell’arreso di Santoyo, gli Stati Uniti ne hanno immediatamente chiesto l’estradizione. La richiesta di processarlo in America (l’uomo è accusato di traffico di droga e riciclaggio) dovrà essere presa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Sul capo di Santoyo pendeva dal 2016 un mandato d'arresto internazionale ma fino all’arresto nelle scorse ore ...

