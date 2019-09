Archie | il primo viaggio del figlio di Harry e Meghan Markle | quant’è cresciuto!

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019)e il piccolosono atterrati in Sud Africa, dove li attende un tour di circa 10 giorni dove, come riporta la BBC, appena arrivati, visiteranno un sobborgo di Città del Capo, un quartiere periferico dell’area metropolitana in cui vivono storicamente solo persone di colore, com’era previsto in base all’apartheid., da solo, visiterà poi Malawi, Botswana e Angola, mentreresterà in Sudafrica ad attendere a Johannesburg il suo ritorno, per il rientro a Londra. I duchi di Sussex sono volati in Africa con un aereo di linea, dopo le polemiche sui jet privati, e questoha un significato speciale, perché è ilin assoluto per il loro bambino, che è nato il 6 maggio scorso. Anche il suo cuginetto Baby George, ilgenito di William e Kate Middleton aveva pochi mesi quando accompagnò i genitori in un tour intercontinentale, in quel caso ...

