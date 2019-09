Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 22 settembre 2019

Analisi Auditel della serata di sabato 21 settembre 2019 : La serata parte con la sfida dei Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che comanda nettamente passando dal 21% iniziale al 24% di fine edizione, mentre la curva del Tg5 scorre lineare poco sopra la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 scorre sulla linea del 5%, mentre quella rossa del Tg2 tocca il 9% di share. La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre dal 18 al 24% di share, mentre la curva di ...

Analisi Auditel : la serata di venerdì 20 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile di poco sotto la soglia del 20% di share . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando arrivando a toccare la ...

Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 19 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 20% di share, in crescita poi con il varietà Uomini e donne al 25% ed in calo poi. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, che scorre fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva dello ...

Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 20% di share, in crescita poi con il varietà Uomini e donne al 24% ed in lieve calo poi. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, che scorre fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva ...

Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 17 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 25% di share durante il programma d'intrattenimento Uomini e donne. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, quindi abbiamo la curva gialla dello Sportello di Forum su Rete 4. In seguito ...

Analisi Auditel : la serata di sabato 14 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 20% . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Techetechetè al comando arrivando a toccare la soglia ...

Analisi Auditel : la serata di venerdì 13 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 19% . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Techetechetè al comando arrivando a toccare la ...

Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 11 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 24% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me che arriva al 15%, quindi abbiamo la curva di Rete 4 con Lo sportello di Forum che arriva al 9% di share. In seguito abbiamo la di Rai1 che ...

Analisi Auditel : il mattino di martedì 10 settembre 2019 : Si parte con la curva arancione della Prima Pagina del Tg5 nettamente al comando oltre la linea del 20% di share, con la linea blu di Unomattina che scende fin verso il 15% di share . Poi abbiamo la sfida del Tg delle ore 8 vinta dalla curva blu del Tg1 che si porta fin verso il 23% di share con la curva del Tg5 sotto. In seguito c'è la linea arancione di Canale5 che con mattino 5 scende fin verso la soglia del 10% di share, superata ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di martedì 10 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 20% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, ultima la curva rossa di Rai2 a chiudere la truppa delle reti generaliste. In seguito abbiamo la curva nera di La7 che tocca il 9% di ...

Analisi Auditel : la serata di lunedì 9 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 19% . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso la linea del 10% di share, con la curva rossa del Tg2 che ttocca il 9% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Techetechetè di poco al comando arrivando ...

Analisi Auditel : la serata di martedì 3 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 23% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 20% . La curva nera del Tg La7 è subito sotto la linea del 10% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca pure il 9% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Techetechetè di poco al comando arrivando ...

Analisi Auditel : la serata di domenica 25 agosto 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 18% . La curva nera del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'11% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Techetechetè al comando arrivando a toccare la ...

Analisi Auditel : il pomeriggio del 21 agosto e la centralità di Mentana : Ieri altra giornata campale per la politica in televisione. In particolare è sempre il pomeriggio a raccogliere le notizie della situazione politica di questi giorni e la televisione va a raccontare, minuto per minuto, quel che accade nelle stanze del potere.Ieri pomeriggio sono partite le consultazioni presso il palazzo del Quirinale dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato a sentire gli attori della politica di ...