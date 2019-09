“Amici | Amanti” con Andrea Tidona al Teatrosophia dal 26 settembre al 6 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dopo il grande successo de La Cena, che ha aperto la prima stagione di, torna sul palco diretto da Guido Lomoro,, questa volta in scena con Carla Cassola. In scena dal 26al 6Amici, Amanti un delicato, intenso, emozionante testo che racconta l’amore. L’amore come può essere a tutte le età: dall’infanzia alla senescenza. E siccome di parla dell’amore reale, non di quello ideale, o idealizzato, inevitabilmente si parla di tutte le sue sfaccettature. Perciò in questo testo di sapiente scrittura teatrale e di limpida conoscenza dell’animo umano troveremo ironia, malinconia, esaltazione, umorismo, cattiveria, tenerezza, passione. Amici, amanti cone Carla Cassola dal 26al 6dal giovedì alla domenica ore 21.00 / domenica ore 18.00 Biglietto17 € + 3€ (tessera associativa ...

