Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune proteste nella provincia di Papua

Almeno sette persone sono morte nel crollo di una scuola a Nairobi - in Kenya : Almeno sette persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una scuola di Nairobi, in Kenya lunedì mattina. Decine di altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ma non c’è ancora una stima esatta: alla scuola, che

Almeno 20 persone sono morte in un attentato terroristico fuori da un ospedale nel sud dell’Afghanistan : Almeno 20 persone sono morte in un attentato terroristico fuori da un ospedale a Qalat, nel sud dell’Afghanistan. Altre 95 persone sono state ferite e i soccorritori si aspettano che il numero dei morti possa aumentare. L’attentato, compiuto facendo esplodere

Almeno 28 persone - in gran parte bambini - sono morte per un incendio in una scuola coranica di Monrovia - in Liberia : Almeno 28 persone, in gran parte bambini, sono morte stamattina per un incendio in una scuola coranica di Monrovia, in Liberia. L’ufficio di presidenza del paese ha fatto sapere che fra i morti ci sono Almeno 26 bambini e 2

Alluvione in Spagna : evacuate Almeno 1500 persone da un campeggio : almeno 1.500 persone sono state evacuate “in modo ordinato” all’alba in un campeggio nel comune di Crevillente (Alicante), interessato da allagamenti, a causa dell’ondata di maltempo che ha devastato il sudest della Spagna. La decisione di evacuare la struttura è stata presa nella notte, dopo che l’acqua ha iniziato a invadere il campeggio, di proprietà del gruppo Marjal, e dopo che il responsabile della Guardia ...

Almeno 50 persone sono morte nel deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che Almeno 50 persone sono morte e altre 23 sono state ferite nel deragliamento di un treno nella provincia di Tanganyika, nel sudest del paese. L’incidente, di cui non si conoscono ancora

Almeno 31 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 31 persone sono morte e 100 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Almeno 16 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 16 persone sono morte e 75 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Un elefante si è imbizzarrito durante una processione religiosa a Kotte - in Sri Lanka - e ha ferito Almeno 17 persone : Un elefante si è imbizzarrito durante una processione religiosa a Kotte, in Sri Lanka, e ha ferito almeno 17 persone. La notizia è stata data dai giornali locali e ripresa da BBC, che ha diffuso un video della scena. Kotte

Eutanasia - Exit Italia : “Almeno 100 persone ogni anno vanno in Svizzera - richieste per sclerosi e tumori” : Le patologie per cui si fa richiesta di Eutanasia in Italia sono “le sclerosi in genere e le malattie oncologie“, precisa alla Dire Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, che aggiunge: “Riceviamo 90 telefonate la settimana di gente disperata. Da gennaio 2017 ad oggi 168 nostri iscritti hanno fatto richiesta di attivazione del suicidio assistito in Svizzera, senza contare chi è andato per conto suo. Cinquanta nostri associati ...

A Kabul Almeno 16 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba : A Kabul, in Afghanistan, almeno 16 persone sono morte per un attacco terroristico dei talebani: un’autobomba è esplosa vicino a un complesso abitativo nell’est della città, usato da alcune organizzazioni internazionali. Altre 119 persone sono state ferite nell’esplosione; circa 400 residenti

Migranti - naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : Almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

Kashmir - altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto : Continuano gli scontri, le violenze, gli arresti e le uccisioni in Kashmir. A ormai più di 15 giorni dalla revoca unilaterale dell’India dello Statuto speciale della regione ai piedi dell’Himalaya, altre due persone, tra cui un ufficiale di polizia, hanno perso la vita in uno scontro a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Baramulla, nel Kashmir Indiano, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Vittime che ...

Almeno 10 persone sono morte in Uganda in seguito all’esplosione di un camion che trasportava benzina : Almeno dieci persone sono morte in seguito all’esplosione di un camion cisterna che trasportava benzina nei pressi del distretto di Rubirizi, nell’Uganda occidentale. Secondo quanto raccontato dalla polizia, l’esplosione è avvenuta dopo che l’autista del camion ha perso il controllo

Bangladesh - incendio distrugge baraccopoli nel distretto di Dhaka : rimasti senza casa Almeno 50mila persone : Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un’intera baraccopoli in un sobborgo del distretto di Dhaka, nel Bangladesh. Secondo quanto riferisce la Bbc, circa 15.000 case sarebbero andate distrutte nella zona di Chalantika, lasciando senza casa almeno 50.000 persone. L’incendio è durato almeno 6 ore ed è scoppiato nella serata di venerdì. Mirpur-7 slum massive fire came under control after four hours of firefighting which left at ...