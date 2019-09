All' Università di Torino nasceranno i freni del futuro

Università di Pisa : “Buste compostabili disperse scorrettamente in ambienti costieri potrebbero provocare alterazioni Alla vegetazione” : Al Forum PolieCo sull’economia internazionale dei rifiuti, promosso a Ischia, è intervenuta oggi la ricercatrice presso l’Università di Pisa, dottore di ricerca in Scienze ambientali, Elena Balestri, che ha presentato i risultati di uno studio in merito agli effetti sulla vegetazione delle buste compostabili disperse nell’ambiente costiero. “Recentemente sono state immesse in commercio nuove tipologie di buste, certificate come biodegradabili ...

Terremoto in Albania - panico in Puglia : "Aiuto - trema tutto". Due scosse - crolli All'Università : Due forti scosse di Terremoto (una di magnitudo 5,8 della scala Richter e una successiva di 5.3) sono state avvertite in Albania sulla costa settentrionale nei pressi di Durazzo, avverte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 20 chilometri di profo

Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019 : conferenza stampa di presentazione All’Università della Calabria : Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la Seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, ...

Dramma a Catania - dimentica in auto il figlio mentre va All’università : morto bimbo di 2 anni : Un bimbo di 2 anni di Catania è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà per ore. L'uomo, un ingegnere impiegato all'università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all'asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente in dipartimento. Poi la telefonata della moglie e la scoperta della tragedia.Continua a leggere

Università : Allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei ricercatori' (2) : (AdnKronos) - Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie Sklodowska-Curie del programma Horizon 2020 - GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collabora

Università : Allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei ricercatori’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La Notte europea dei Ricercatori per la prima volta allo Steri la ‘Notte europea dei ricercatori’. Venerdì 27 settembre, dalle 19 alle 24, la Sala delle Verifiche della sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, la chiesa di S. Antonio Abate, il cortile dello Steri, la Sala delle Armi, gli spazi esterni del complesso e la buvette del Palazzetto neoclassico ospiteranno ...

Terremoti : istituita Sede INGV All’Università di Camerino : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre una nuova Sede presso l’Università degli Studi di Camerino. Approvata dai Consigli di Amministrazione dei due Enti, la Sede INGV sarà situata presso la Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Grande soddisfazione del Presidente INGV prof. Carlo Doglioni e del Rettore di Unicam prof. Claudio Pettinari, che hanno fortemente voluto il rafforzamento e la ...

Università : anche la Cattolica Alla Milano Movie Week : Milano, 16 set. (AdnKronos) – anche l’Università Cattolica partecipa alla Milano Movie Week, la manifestazione culturale dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo in programma fino al 20 settembre. L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, promuove l’iniziativa intitolata ‘Matera, Materia del Sacro” che rientra tra le attività realizzate nell’ambito del ...

Il politicAlly correct delle università americane plasma giovani isterici e innocui : "Quando Camille Paglia aveva 15 anni ebbe un diverbio con una suora. ‘Se il perdono di Dio è senza fine, allora un giorno perdonerà anche Satana?’ chiese la teenager a una monaca. Lei – una cattolica irlandese con nessun residuo pagano’ caro alla cultura italiana della ragazza – diventò rossa in vis

L’attrice Felicity Huffman è stata condannata a 14 giorni di carcere per lo scandalo delle tangenti Alle università : L’attrice statunitense Felicity Huffman è stata condannata a 14 giorni di carcere per aver pagato una tangente di 15.000 dollari allo scopo di garantire alla figlia Sophia un trattamento favorevole nell’ammissione all’università di Stanford. La condanna di Huffman comprende anche una

Ragazza 18enne è una senza tetto ma ama studiare e viene ammessa All’università di Harvard : Khadijah Williams è una Ragazza sfortunata che nasce in una famiglia poverissima che non le riesce a garantire un tetto sopra la testa.. Ma la Ragazza ama studiare più di qualsiasi cosa al mondo e lo fa anche per strada in qualunque condizione e studia, studia senza mai fermarsi. Negli anni, fino ai 18 ha sempre letto e studiato tanto da provare a sostenere l’esame per essere ammessa all’università di Harvard. La Ragazza, prima di andare a ...

All’Università di Pisa il Congresso dell’Associazione degli italianisti : al centro del dibattito il rapporto tra letteratura e scienza : Il rapporto tra letteratura e scienza è un tema di indubbia importanza storica e insieme di grande attualità, perché pone domande che toccano l’essenza dell’umanesimo, dell’età moderna, del presente e soprattutto del nostro futuro, non a caso una dimensione prediletta da alcuni generi letterari, a cominciare da quello utopico/distopico e fantascientifico. Il Congresso dell’Associazione degli italianisti (ADI), che si svolgerà a Pisa dal 12 al 14 ...

Quanto spende l'Italia per la scuola - dAlla primaria fino All'università : Il rapporto Education at Glance fotografa la situazione dell’istruzione nel nostro Paese. In dieci anni ci saranno un...