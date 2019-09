Allerta Meteo Estofex | primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019)– Ilsarà caratterizzato dalsu buona parte d’Italia ed(European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi.di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, principalmente per la possibilità di tornado. Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 24 settembre. Sistemi di bassi pressione sono presenti su Russia/Finlandia, Atlantico/Irlanda e Italia/Balcani occidentali. Quest’ultimo è un sistema attivo con forti lapse rates su un Mediterraneo umido che portano ad un CAPE di 500-1500J/Kg, e una depressione ad onda breve che passa dal Nord-Ovest dell’Italia alla Croazia, ...

