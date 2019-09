Alitalia,ok a Cigs per 1.075 lavoratori

E' stato raggiunto l'accordo al tavolo tra azienda e sindacati sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi in. L'intesa interessa 1.075, di cui 75 piloti, 320assistenti di volo e 680del personale di terra. La nuova cassa è prorogata fino al 31 dicembre prossimo perché alimentata dal fondo straordinario del trasporto aereo, che scade a fine anno. L'accordo, a quanto si apprende da fonti sindacali, non è stato però firmato dalle associazioni Anpac e Anpav.(Di lunedì 23 settembre 2019)