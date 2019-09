Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019)e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulladellastraordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. Laè fissata al 31e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di– per 1.180 lavoratori – è stata quindi ridotta di 105 unità a 1.075, quasi 300 in meno rispetto ai 1360 lavoratori in cigs nello stesso periodo del 2018. L’è stata sottoscritta nella sede del ministero del Lavoro da Filt-Cgil, dalla Fit-Cisl, dalla Uiltrasporti e dall’Ugl Trasporto Aereo, mentre non hanno firmato l’accordo Anpac e Anpav. “Si tratta di un accordo di responsabilità in vista della new company”, ha spiegato ...

Cascavel47 : Alitalia, intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati: “Preoccu… - jobsocialeu : SINDACATO Pubblicato il:23/09/2019 15:31 E' stato raggiunto l'accordo al tavolo tra azienda e sindacati al minister… - LaStampa : Nella sede del Ministero del Lavoro di Via Fornovo, a sottoscrivere l'intesa Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ug… -