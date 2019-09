Alex Zanardi da record all' Iroman di Cervia | Questo sposta il mio limite

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Ora sono davvero l’Ironman disabile più veloce al mondo!”. Esulta così, sulla sua pagina Facebook, il campione di automobilismoche ieri, partecipando all’Ironman di triathlon aè giunto quinto assoluto, e ha migliorato di una trentina di minuti iliridato della categoria disabili, già suo, chiudendo in 8 ore 26 minuti e 6 secondi la gara. “Quinto assoluto, sono felicissimo - ha scritto sul social network -. Avevo in canna questa performance già a Barcellona, ma l’ho tenuta in caldo per, in modo tale da dedicarla ad Enervit. Scherzi a parte, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzaresogno, compreso mio figlio Niccolò che credo possa essere orgoglioso del suo vecchio. Ora - scandisce - sono davvero l’Ironman disabile più veloce ...

